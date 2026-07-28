Политолог оценил влияние конфликта Киева и Тегерана на планы Трампа

Конфликт между Украиной и Ираном нарушит все планы президента США Дональда Трампа, который стремится отодвинуть украинский кризис на второй план. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог и эксперт Юрий Самонкин.

Он отметил, что расширение зоны хаоса с Ближнего Востока на постсоветское пространство абсолютно невыгодно американскому лидеру. По его словам, Киев портит планы Вашингтона накануне саммита «Большой двадцатки» в Майами, где США уже формируют переговорные команды после завершения чемпионата мира по футболу.