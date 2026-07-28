Политолог оценил влияние конфликта Киева и Тегерана на планы Трампа

Конфликт между Украиной и Ираном нарушит все планы президента США Дональда Трампа, который стремится отодвинуть украинский кризис на второй план. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог и эксперт Юрий Самонкин.

Он отметил, что расширение зоны хаоса с Ближнего Востока на постсоветское пространство абсолютно невыгодно американскому лидеру. По его словам, Киев портит планы Вашингтона накануне саммита «Большой двадцатки» в Майами, где США уже формируют переговорные команды после завершения чемпионата мира по футболу.

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Политолог подчеркнул, что Украина вмешивается в региональный конфликт без разрешения, следуя устаревшим концепциям времен холодной войны. При этом американцы активно укрепляют свои позиции на Ближнем Востоке, где европейское присутствие практически отсутствует, а действия Киева служат интересам британских и европейских элит.

«Киев показал себя абсолютно лояльной марионеткой, которая может прийти на помощь в любой точке земного шара. Будь то Иран, например. Если, не дай бог, завтра вспыхнет конфликт между Тайванем и Китаем, они начнут поддерживать Тайвань», – отметил Самонкин.

Между тем в Кремле назвали атаки Украины на другие страны, включая атаку на иранское судно в Каспийском море, поводом к войне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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