Эксперт объяснил причины дефицита газа в европейских хранилищах
Запасы газа в европейских хранилищах упали до рекордно низких для июля значений, что создает угрозу энергетического кризиса. Почему это произошло, в беседе с aif.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.
Специалист выделил три основные причины сокращения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Прошлая холодная зима истощила запасы, а конфликт на Ближнем Востоке лишил мировой рынок значительной части катарского сырья. Кроме того, американские поставки перенаправляются в Азию, где цены традиционно выше.
Ситуацию усугубляет аномально жаркое лето, так как в Европе потребление газа в этот период часто превышает зимние показатели из-за высокой нагрузки на системы кондиционирования. Эксперт отметил, что жители континента не замерзнут, однако последствия для экономики будут весьма серьезными.
Дефицит сырья вынуждает промышленные предприятия центральной и южной Европы закрываться или переносить производство в США и Китай. Население столкнется с ростом счетов за электроэнергию, из-за чего некоторые страны возвращаются к угольной и атомной генерации, а возвращение к российским поставкам в полном объеме эксперт считает невозможным из-за сильных антироссийских настроений.
Между тем страны Евросоюза в июне импортировали почти на 10% больше СПГ из России, чем годом ранее, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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