Эксперт объяснил причины дефицита газа в европейских хранилищах

Запасы газа в европейских хранилищах упали до рекордно низких для июля значений, что создает угрозу энергетического кризиса. Почему это произошло, в беседе с aif.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

Специалист выделил три основные причины сокращения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Прошлая холодная зима истощила запасы, а конфликт на Ближнем Востоке лишил мировой рынок значительной части катарского сырья. Кроме того, американские поставки перенаправляются в Азию, где цены традиционно выше.

Ситуацию усугубляет аномально жаркое лето, так как в Европе потребление газа в этот период часто превышает зимние показатели из-за высокой нагрузки на системы кондиционирования. Эксперт отметил, что жители континента не замерзнут, однако последствия для экономики будут весьма серьезными.