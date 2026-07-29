Дугин призвал мобилизовать москвичей «с Патриков»

Это необходимо, так как Россия ведет «священную народную войну» с Западом, которая может «закончиться концом человечества». По его словам, ему непонятно, почему во время войны «сохраняется иллюзия беззаботности». «Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи, и все будет нормально», — заявил философ.

«Мы ведем прямую, лоб в лоб, цивилизационную войну с Западом, которого до конца не знаем и во всей глубине не называем истинным врагом. Находиться в бою в таком полупроснувшемся состоянии смертельно опасно», — указал Дугин.

Он считает «гуляющих на Патриках» «тыловыми муравьями», ссылаясь на эксперименты биологов, согласно которым такие муравьи «создают видимость бурной деятельности», но включаются в работу, если убрать из муравейника рабочих муравьев. «Тыловые муравьи будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс», — отметил филосов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал слухи о возможной мобилизации частью вражеской пропаганды, направленной на дестабилизацию обстановки в стране перед выборами в Госдуму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

