Дугин призвал мобилизовать москвичей «с Патриков»
Жителей Москвы, которые наслаждаются жизнью на Патриарших прудах, придется мобилизовать и отправить на фронт, заявил российский философ Александр Дугин.
Это необходимо, так как Россия ведет «священную народную войну» с Западом, которая может «закончиться концом человечества». По его словам, ему непонятно, почему во время войны «сохраняется иллюзия беззаботности». «Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи, и все будет нормально», — заявил философ.
«Мы ведем прямую, лоб в лоб, цивилизационную войну с Западом, которого до конца не знаем и во всей глубине не называем истинным врагом. Находиться в бою в таком полупроснувшемся состоянии смертельно опасно», — указал Дугин.
Он считает «гуляющих на Патриках» «тыловыми муравьями», ссылаясь на эксперименты биологов, согласно которым такие муравьи «создают видимость бурной деятельности», но включаются в работу, если убрать из муравейника рабочих муравьев. «Тыловые муравьи будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс», — отметил филосов.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал слухи о возможной мобилизации частью вражеской пропаганды, направленной на дестабилизацию обстановки в стране перед выборами в Госдуму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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