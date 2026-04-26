Дуров опубликовал новую песню, посвященную VPN

Миллиардер и создатель Telegram Павел Дуров выложил новый ИИ-трек под псевдонимом «Дурикович».

Песня посвящена VPN. Первая версия – «военный марш», вторая - «имперская версия».

«Пора признать, что мой любимый жанр — военные марши», — написал основатель мессенджера.

23 апреля Дуров анонсировал, что будет выкладывать композиции под творческим псевдонимом. Тогда он выложил первую песню «Свой живой интернет» о блокировках в России.

Дурова могут арестовать в России заочно, если он будет уклоняться от следственных действий, заявил ранее председатель коллегии адвокатов «Адвокат Премиум» Тимур Чанышев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
