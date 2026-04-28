Минцифры: Интернет-сервисы ограничивают доступ с включённым VPN по соображениям безопасности

Большинство интернет сервисов в России ограничивают доступ пользователям с включенным VPN для безопасности данных, сообщают «Известия» со ссылкой на Минцифры.

Кнопка для жалоб на просьбы выключить VPN появится на «Госуслугах»

«Это делается для безопасности данных, которые вы вводите на площадках», — следует из сообщения ведомства. Большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика. Отмечается, что если пользователь не использует VPN, но видит предупреждение об этом, необходимо обратиться в службу поддержки сервиса.

Ранее миллиардер и создатель Telegram Павел Дуров опубликовал новую песню, посвященную VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
