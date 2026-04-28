Минцифры: Интернет-сервисы ограничивают доступ с включённым VPN по соображениям безопасности
Большинство интернет сервисов в России ограничивают доступ пользователям с включенным VPN для безопасности данных, сообщают «Известия» со ссылкой на Минцифры.
«Это делается для безопасности данных, которые вы вводите на площадках», — следует из сообщения ведомства. Большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика. Отмечается, что если пользователь не использует VPN, но видит предупреждение об этом, необходимо обратиться в службу поддержки сервиса.
Ранее миллиардер и создатель Telegram Павел Дуров опубликовал новую песню, посвященную VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
