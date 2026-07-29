Евросоюз может ввести санкции против 1600 компаний за помощь России

Это станет самым большим количеством компаний, внесённых в «чёрный» список в рамках одного пакета ограничительных мер. Совокупный годовой оборот этих компаний превышает $20 млрд, а общая численность сотрудников составляет 265 тыс. человек. Если инициатива будет одобрена, количество подсанкционных организаций увеличится примерно на 50%.

Предложение готовится подразделением ЕС по внешней политике — Европейской службой внешних действий. Работа над документом велась несколько месяцев. Агентство отмечает, что этот санкционный пакет может оказаться менее эффективным, чем предыдущие ограничения, направленные против российской нефтяной промышленности и банковской системы.

Ранее сенат США согласовал законопроект о санкциях против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

