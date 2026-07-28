Россиянам раскрыли правила безопасных покупок на маркетплейсах

Число мошеннических схем в сфере интернет-торговли продолжает расти, однако пользователи могут защитить свои средства при соблюдении базовых правил безопасности. Об этом в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказал кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Специалист рекомендует оплачивать покупки и вести всю коммуникацию с продавцами исключительно на официальных площадках маркетплейсов. Переходить по сторонним ссылкам категорически не стоит, так как это может привести к установке вредоносного программного обеспечения на устройство пользователя.

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При получении заказа в пункте выдачи необходимо тщательно проверять комплектацию и качество товара, а при наличии расхождений сразу отказываться от покупки.

Также эксперт рекомендует выбирать оплату при получении и внимательно изучать характеристики в карточке товара, поскольку слишком низкая цена часто указывает на скрытые недостатки или урезанный функционал аналога.

Ранее Роскачество рассказало россиянам, как обезопасить покупки в интернете, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru
ТЕГИ:Интернет-торговляМошенникимаркетплейс

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