Россиянам раскрыли правила безопасных покупок на маркетплейсах

Число мошеннических схем в сфере интернет-торговли продолжает расти, однако пользователи могут защитить свои средства при соблюдении базовых правил безопасности. Об этом в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказал кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Специалист рекомендует оплачивать покупки и вести всю коммуникацию с продавцами исключительно на официальных площадках маркетплейсов. Переходить по сторонним ссылкам категорически не стоит, так как это может привести к установке вредоносного программного обеспечения на устройство пользователя.