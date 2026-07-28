Иран потребовал от Украины возместить ущерб за атаку на судно в Каспии

Глава иранского внешнеполитического ведомства отметил, что Тегеран не стремится к эскалации конфликта. При этом он подчеркнул, что любые нападения на граждан или интересы исламской республики являются неприемлемыми, а причиненный материальный ущерб подлежит обязательной компенсации.

По словам Арагчи, его украинский собеседник заверил, что атака на торговое судно была непреднамеренной. Киев также подтвердил, что не имеет целей по дальнейшему обострению ситуации в регионе.

Оценивая эту ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атаки Украины на другие страны, включая Иран, являются поводом к войне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

