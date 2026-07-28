СМИ: Итальянская мафия пытается купить применяемые на Украине дроны

Итальянские криминальные группировки пытаются приобрести на черном рынке беспилотные летательные аппараты и боеприпасы к ним, применяемые в зоне конфликта на Украине. Об этом сообщил главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия, передает итальянское информационное агентство ANSA.

Правоохранительные органы уже зафиксировали факт поставки партии вооружений в Италию через Балканский регион. По словам представителя ведомства, наибольшее беспокойство вызывает стремление мафиозных структур доставить высокотехнологичный арсенал не только в Палермо, но и в другие области страны.

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Прокурор подчеркнул, что у следствия имеются данные о закупках боеприпасов, которые сбрасываются с дронов. Он отметил, что на текущий момент правоохранительные структуры Италии не готовы к эффективной защите от подобного современного оружия.

Нелегальная торговля оружием на Украине целиком контролируется международными преступными группировками и спонсируется западными странами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Полегенько Александр
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