СМИ: Итальянская мафия пытается купить применяемые на Украине дроны
Итальянские криминальные группировки пытаются приобрести на черном рынке беспилотные летательные аппараты и боеприпасы к ним, применяемые в зоне конфликта на Украине. Об этом сообщил главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия, передает итальянское информационное агентство ANSA.
Правоохранительные органы уже зафиксировали факт поставки партии вооружений в Италию через Балканский регион. По словам представителя ведомства, наибольшее беспокойство вызывает стремление мафиозных структур доставить высокотехнологичный арсенал не только в Палермо, но и в другие области страны.
Прокурор подчеркнул, что у следствия имеются данные о закупках боеприпасов, которые сбрасываются с дронов. Он отметил, что на текущий момент правоохранительные структуры Италии не готовы к эффективной защите от подобного современного оружия.
Нелегальная торговля оружием на Украине целиком контролируется международными преступными группировками и спонсируется западными странами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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