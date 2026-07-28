«Посейдон» способен сделать береговую линию врага непригодной для жизни
Российский подводный аппарат «Посейдон» невозможно перехватить благодаря рекордной глубине погружения и высокой скорости. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru заявил военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Специалист отметил, что данный комплекс является оружием возмездия с термоядерной боевой частью. Его главная задача заключается в поражении военно-морских баз и авианосных ударных групп противника. Аппарат способен неограниченное время находиться на глубине около одного километра и развивать скорость до 200 км/ч.
По словам эксперта, у противника отсутствуют средства или антиторпедные комплексы для перехвата такой цели. «Посейдон» предназначен для участия в ответно-встречном ударе после применения межконтинентальных баллистических ракет, чтобы превратить береговую линию вероятного противника в непригодную для жизни зону.
Россия может развернуть «Посейдон» на борту подводной лодки-носителя «Хабаровск», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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