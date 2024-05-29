«Болеют взрослые!»: Инфекционист объяснил страшные рекорды коклюша в России

В 2023 году в России было зафиксировано 53 тысячи случаев заболевания коклюшем, сообщает «Медвестник». По данным издания, показатели прошлого года являются рекордными за последние 30 лет. При этом в ряде регионов страны зафиксирована нехватка самой распространенной вакцины от коклюша «Пентаксим». По словам Тимакова, рост заболеваемости в последние годы наблюдается во всем мире.

«Сейчас болеют не только дети, основной источник инфекции – взрослые. Этому поспособствовали ковидные ограничения, нарушение срока вакцинации, коронавирус, который меняет иммунитет, и отсутствие ревакцинации. Поэтому во всем мире взрослым пациентам доступна ослабленная прививка от коклюша, которую необходимо делать раз в 10 лет», - заявил он.