«Болеют взрослые!»: Инфекционист объяснил страшные рекорды коклюша в России
Врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире НСН призвал прививаться от коклюша, но предупредил о нехватке вакцины этим летом.
Рост случаев заболевания коклюшем связан с массовым отказом населения от прививок, сообщил в интервью НСН врач-инфекционист Евгений Тимаков.
В 2023 году в России было зафиксировано 53 тысячи случаев заболевания коклюшем, сообщает «Медвестник». По данным издания, показатели прошлого года являются рекордными за последние 30 лет. При этом в ряде регионов страны зафиксирована нехватка самой распространенной вакцины от коклюша «Пентаксим». По словам Тимакова, рост заболеваемости в последние годы наблюдается во всем мире.
«Сейчас болеют не только дети, основной источник инфекции – взрослые. Этому поспособствовали ковидные ограничения, нарушение срока вакцинации, коронавирус, который меняет иммунитет, и отсутствие ревакцинации. Поэтому во всем мире взрослым пациентам доступна ослабленная прививка от коклюша, которую необходимо делать раз в 10 лет», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, нехватка «Пентаксима» в медучреждениях страны - это временное явление.
«К концу лета тоже будет наблюдаться нехватка вакцины, но в дальнейшем ситуация компенсируется, резервы сейчас закуплены. Вакцина производится в России и проблем с ней нет. Не стоит забывать, что у нас есть прививки, которые являются профилактикой инфекционного процесса. Рекордные показатели прошлого года – это страшно. Наряду с тем, что взрослые теряют иммунитет к коклюшу и не ревакцинируются от инфекции, появляется группа лиц, которая отказывается от вакцинации детей. Это приводит к росту заболеваемости грудничков, которых заражают взрослые. Тяжесть болезни может быть обусловлена возрастом ребенка и его иммунитетом. Поэтому наблюдаем госпитализации и плохие исходы после фиксирования коклюшной инфекции», - подытожил Тимаков.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал «Радиоточке НСН», что с декабря 2023 года в разных странах мира, включая Россию, наблюдается подъем заболеваемости стрептококковой инфекцией. По словам эксперта, к подобным последствиям привела устойчивость к антибиотикам, которая сформировалась в период пандемии.
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