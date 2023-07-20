«Стращает народ!»: Онищенко ответил академику Покровскому об «эпидемии ВИЧ» в России
Критерием эпидемии ВИЧ является 1% заболевших от населения, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко. По его словам, чтобы объявить эпидемию, в России должны заболеть 1,5 млн человек.
Академик Вадим Покровский пугает россиян, когда говорит о скрытой эпидемии ВИЧ в стране, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в интервью НСН.
Накануне руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский заявил, что 75% заразившихся ВИЧ-инфекцией – обычные гетеросексуальные люди, которые заразились половым путем. По его словам, в России не будут объявлять эпидемию, но она уже идет в скрытой форме. Геннадий Онищенко отметил, что Покровский «не очень хорошо» выполняет свою работу.
«Критерием эпидемии является разность, 1% от населения. У нас 150 миллионов, значит, нужно иметь 1,5 миллиона больных. Пока такого критерия эпидемии нет, вопросы группы риска – это вопрос другой. Пусть академик Покровский не стращает народ, а занимается своей работой... Которую он, кстати, не очень хорошо выполняет», - сказал Онищенко.
Покровский ранее назвал общее число пациентов с ВИЧ в России - 1 млн 189 тысяч, но отметил настораживающую тенденцию: в последние три года постоянно число заболевших продолжает расти. При этом Покровский указал, что за 15 лет работы Онищенко в Роспотребнадзоре число ВИЧ-инфицированных выросло с трех тысяч до 600 тысяч, то есть в 200 раз.
При этом главный внештатный специалист Минздрава РФ по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус сообщал, что число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране в 2022 году, с учетом сведений, полученных от новых регионов страны, оказалось на 2,2% ниже, чем в предыдущем году, сообщает «Радиоточка НСН».
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