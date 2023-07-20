«Стращает народ!»: Онищенко ответил академику Покровскому об «эпидемии ВИЧ» в России

«Критерием эпидемии является разность, 1% от населения. У нас 150 миллионов, значит, нужно иметь 1,5 миллиона больных. Пока такого критерия эпидемии нет, вопросы группы риска – это вопрос другой. Пусть академик Покровский не стращает народ, а занимается своей работой... Которую он, кстати, не очень хорошо выполняет», - сказал Онищенко.

Покровский ранее назвал общее число пациентов с ВИЧ в России - 1 млн 189 тысяч, но отметил настораживающую тенденцию: в последние три года постоянно число заболевших продолжает расти. При этом Покровский указал, что за 15 лет работы Онищенко в Роспотребнадзоре число ВИЧ-инфицированных выросло с трех тысяч до 600 тысяч, то есть в 200 раз.

При этом главный внештатный специалист Минздрава РФ по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус сообщал, что число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране в 2022 году, с учетом сведений, полученных от новых регионов страны, оказалось на 2,2% ниже, чем в предыдущем году, сообщает «Радиоточка НСН».

