Страны G20 обязались обеспечить общий доступ к вакцинам и лекарствам от COVID-19

На саммите G20 достигнуты договоренности обеспечивать общий доступ к вакцинами и лекарствам от COVID-19. Особое внимание в этой части должно уделяться странам с низким или средним уровнем дохода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике.

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«Мы будем продвигать наши усилия по обеспечению своевременного, справедливого и всеобщего доступа к безопасным, недорогим, качественным и эффективным вакцинам, терапевтическим средствам и диагностическим средствам, уделяя особое внимание потребностям стран с низким и средним уровнем доходов», — говорится в итоговом документе.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 в режиме видеоконференции призвал ВОЗ ускорить процедуры взаимного доступа стран к вакцинам против коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВакцинаСаммит G20G20Вакцинация
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