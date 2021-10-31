Глава ВОЗ выразил Лаврову благодарность за инициативу Путина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил благодарность главе МИД России Сергею Лаврову за инициативу президента РФ Владимира Путина о взаимном признании вакцин странами Группы двадцати (G20), сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Путин: ВОЗ следует ускорить признание вакцин

«Со стороны руководителя Всемирной организации здравоохранения <...> была выражена признательность президенту нашей страны за ту инициативу, с которой он вышел относительно необходимости мер в рамках "двадцатки" по взаимному признанию вакцин», — сказала дипломат.

Президент Путин предложил Всемирной организации здравоохранения ускорить процедуру признания вакцин от коронавируса. Также президент обратил внимание на то, что российский «Спутник V» показывает высокую эффективность против вируса. Однако ВОЗ еще не одобрила ни одну российскую вакцину.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВОЗВладимир ПутинСергей Лавров
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