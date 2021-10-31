Глава ВОЗ выразил Лаврову благодарность за инициативу Путина

«Со стороны руководителя Всемирной организации здравоохранения <...> была выражена признательность президенту нашей страны за ту инициативу, с которой он вышел относительно необходимости мер в рамках "двадцатки" по взаимному признанию вакцин», — сказала дипломат.

Президент Путин предложил Всемирной организации здравоохранения ускорить процедуру признания вакцин от коронавируса. Также президент обратил внимание на то, что российский «Спутник V» показывает высокую эффективность против вируса. Однако ВОЗ еще не одобрила ни одну российскую вакцину.

