Путин: ВОЗ следует ускорить признание вакцин
Президент России Владимир Путин предложил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ускорить процедуру признания вакцин от коронавируса. Выступление российского лидера транслировал телеканал «Россия-24».
В настоящее время «остро стоит вопрос» об ускорении процесса оценки качества новых вакцин и препаратов от коронавируса специалистами ВОЗ.
«Хотел бы обратить внимание, что несмотря на решение «Группы двадцати», доступ к вакцинам и иным жизненно-важным ресурсам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма, неготовности ряда государств, в том числе и государств «двадцатки» к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов», — обратил внимание Путин.
Также президент обратил внимание на то, что российский «Спутник V» показывает высокую эффективность против вируса. Однако, ВОЗ еще не одобрила ни одну российскую вакцину.
Он призвал страны-участницы G20 как можно быстрее прийти к взаимному признанию вакцин.
«Уверен, чем быстрее это все будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе, наиболее пострадавшую, туристическую активность. Предлагаем поручить министерствам здравоохранения государств «двадцатки» проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов», — заявил российский лидер.
По его мнению, G20 также требуется выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин в условиях мутации коронавируса.
Ранее в ВОЗ заявили о вступлении предквалификационного отбора вакцины «Спутник V» в финальную стадию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru