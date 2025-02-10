«Странные звонки»: Запрет на корпоративное использование мессенджеров не спасет от мошенников
Денис Кусков заявил НСН, что крупные компании сегодня не используют мессенджеры для общения с клиентами.
Небольшие компании сегодня активно используют мессенджеры для коммуникации с клиентами, для крупных предприятий это выглядит странно, заявил НСН гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.
В ближайшее время комиссия правительства по законопроектной деятельности рассмотрит пакет поправок в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с кибермошенничеством, пишет РБК. В частности, в документах речь идет о запрете использовать зарубежные мессенджеры для служебной коммуникации с клиентами или пользователями для сотрудников госорганов, кредитных организаций, ЦБ, операторов связи, владельцев социальных сетей, агрегаторов товаров и услуг, сервисов размещения объявлений. Кусков отметил, что это вряд ли поможет в борьбе с мошенниками.
«Я не думаю, что это сильно затруднит процесс общения, компании справятся. Мессенджеры сегодня активно используют для коммуникации с клиентами, но все-таки это больше частный характер, чем коммерческая деятельность. Если брать крупное предприятие, довольно странно будет, если вам звонят в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ, прим. НСН). Это чаще делают небольшие компании, для крупных привычнее общение по телефону», - рассказал он.
В таком случае Кусков призвал ограничить корпоративное общение в любых мессенджерах, не только в зарубежных.
«Из мессенджеров чаще всего используют WhatsApp, VK, Telegram. Все зависит от объемов самой компании, а также от целей и задач. Крупные компании могут использовать специальные приложения для коммуникации, локализовать какой-то сторонний продукт, Мелкие компании этого делать не будут, для них любые траты – это невыгодно. Мошенничество не знает границ, национальностей и так далее. Развести вас могут и в VK, и в Telegram. Это должно работать для всех подобных вариантов вне зависимости от «прописки»», - объяснил он.
Со своей стороны, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подчеркнул, что такой запрет ни к чему не приведет.
«Есть информационная безопасность на уровне организации. Если ее нарушали, ее продолжат нарушать. Для нас это ничего не меняет. Невозможно заставить людей перейти на отечественные мессенджеры или почтовые сервисы. Запрет кого-то подтолкнет к переходу, но в целом это ничего не меняет», - подытожил собеседник НСН.
Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с виртуальным образом карты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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