Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с виртуальным образом карты

Банк России рекомендовал гражданам не скачивать приложения, которые присылают незнакомые номера, а также не переходить по ссылкам.

Сегодня на официальных сайтах банков представлена информация о последних доступных приложениях. При необходимости можно прийти в офис банка, чтобы установить оригинальное приложение, эксперты советую не скачивать приложения, которые могут быть вредоносными или, скорее всего, направлены на кражу личных данных клиента.

Мошенники в последние месяцы все чаще используют свои схемы против детей, они выработали три варианта обмана несовершеннолетних – звонки под видом правоохранителей, фейковые предложения в играх, а также использование программы удаленного доступа, сообщили ранее в пресс-службе ВТБ, передает «Радиоточка НСН».

