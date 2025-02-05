Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с виртуальным образом карты

Мошенники научились обманывать россиян с помощью якобы виртуальной банковской карты, для этого злоумышленники предлагают установить фейковое приложение Центробанка, говорит в сообщении ЦБ.

Человек в попытках скачать необходимое приложение вводит данные карты и смс-код, который на самом деле позволяет мошенникам получить доступ к средствам человека. Специалисты предупреждают, что мошенники все чаще «присылают» жертвам вредоносные программы под видом приложений.

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Банк России рекомендовал гражданам не скачивать приложения, которые присылают незнакомые номера, а также не переходить по ссылкам.

Сегодня на официальных сайтах банков представлена информация о последних доступных приложениях. При необходимости можно прийти в офис банка, чтобы установить оригинальное приложение, эксперты советую не скачивать приложения, которые могут быть вредоносными или, скорее всего, направлены на кражу личных данных клиента.

Мошенники в последние месяцы все чаще используют свои схемы против детей, они выработали три варианта обмана несовершеннолетних – звонки под видом правоохранителей, фейковые предложения в играх, а также использование программы удаленного доступа, сообщили ранее в пресс-службе ВТБ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Science Photo Library
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