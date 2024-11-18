В Совфеде призвали обязать мессенджеры оповещать о способах мошенничества

В Совфеде призвали обязать мессенджеры оповещать о способах мошенничества, с таким заявлением выступил сенатор Артем Шейкин, передает РИА Новости.

Он отметил, что пользователь должен раз в месяц обязательно просматривать информацию о самых популярных схемах, которые используют мошенники в том или ином мессенджере. Также он предложил сделать такие информационные вставки обязательными при скачивании приложения.

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Так, самыми популярными и опасными мошенническими схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры якобы от правоохранителей и Центрального банка (ЦБ) РФ с уговорами перевести деньги на безопасный счет. Об этом ранее рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, есть два варианта развития событий: либо преступники просят данные карты, пароли из смс, либо убеждают жертв самостоятельно снять, перевести или положить деньги на счет, а также оформить кредит. Это отдельный прием, который позволяет мошенникам втереться в доверие, где они подчеркивают, что не запрашивают никаких реквизитов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Science Photo Library
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