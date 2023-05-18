Финансовый омбудсмен усомнился в пользе записи разговоров клиента и банкиров
Идея записывать все разговоры между клиентом и банковским служащим споткнется о закон о персональных данных, сказал НСН Павел Медведев.
Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков, экс-депутат Госдумы Павел Медведев в беседе с НСН заявил, что в противостоянии клиента и банка слабой стороной чаще всего становится заемщик.
Записывать на видео или хотя бы на аудио все взаимодействия с клиентами хочет обязать все банки служба финансового омбудсмена РФ. Это даст возможность в случае жалобы клиента истребовать у банка запись разговора и прослушать, что клиенту предлагали, всё ли ему разъясняли, не было ли навязывания услуг или введения в заблуждение. Медведев считает, что эта идея споткнется о закон о персональных данных.
«Это странная идея. Запись общения клиента с сотрудниками банками ведется давно. Беда в том, что по закону о персональных данных они никому недоступны, если не возбуждено уголовное дело. Мне кажется, что они ищут под фонарем, когда мы потеряли за углом. Это некоторый шаг вперед, но если пытаться решить проблему частично, то она окажется нерешенной. Главная проблема, повторюсь, в законе о персональных данных», - сказал Медведев.
Собеседник НСН отметил, что слабой стороной в споре между клиентом и банком всегда оказывается человек.
«Статистически прав всегда оказывается банк. Если победил гражданин, то накажут сотрудника банка, который проиграл. Набиуллина же в резкой форме обвинила уже банки в регулярном обмане. Но это квалифицированный обман, ведь клиенты подписывают договор. Впрочем, свои права можно защитить еще в суде», - резюмировал Медведев.
Ранее австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) проинформировала банки Белоруссии, что с 31 июля 2023 года RBI прекращает корреспондентские отношения со всеми белорусскими кредитными организациями. Белорусский политолог Алексей Дзермант заявил в беседе с НСН, что республиканская банковская система сегодня изучает иностранный опыт и переходит на расчеты в юанях и рублях.
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