Финансовый омбудсмен усомнился в пользе записи разговоров клиента и банкиров

Записывать на видео или хотя бы на аудио все взаимодействия с клиентами хочет обязать все банки служба финансового омбудсмена РФ. Это даст возможность в случае жалобы клиента истребовать у банка запись разговора и прослушать, что клиенту предлагали, всё ли ему разъясняли, не было ли навязывания услуг или введения в заблуждение. Медведев считает, что эта идея споткнется о закон о персональных данных.

«Это странная идея. Запись общения клиента с сотрудниками банками ведется давно. Беда в том, что по закону о персональных данных они никому недоступны, если не возбуждено уголовное дело. Мне кажется, что они ищут под фонарем, когда мы потеряли за углом. Это некоторый шаг вперед, но если пытаться решить проблему частично, то она окажется нерешенной. Главная проблема, повторюсь, в законе о персональных данных», - сказал Медведев.