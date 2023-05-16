СМИ: Крупнейшие российские банки начали взимать комиссию за «стягивание» денег

Как отметил источник издания в отрасли, такая комиссия действует в 25 банках.

В текущем году «стягивание» средств стало платным в трех кредитно-финансовых организациях. Так, ВТБ с 1 мая ввел комиссию в размере 1,25% от суммы перевода (но не менее 30 рублей). Росбанк с февраля взимает за «стягивание» денег 1,75% от операции, или минимум 49 рублей. Кроме того, банк «Открытие» в марте ввел комиссию в размере 1,5% за перевод средств в другие банки.

По данным издания, крупнейшие российские кредитные организации взимают от 1 до 2 процентов за переводы через дистанционные каналы сторонних банков.

Как отметили в Банке России, регулятору поступают единичные жалобы, касающиеся комиссий за «стягивание» средств. Если потребители не согласны с условиями банков или считают, что были допущены нарушения договора, они могут обратиться в службу финомбудсмена или суд.

