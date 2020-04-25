Столичным мигрантам предложили поработать на юге России

Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев предложил провести депортацию мигрантов, за которых не готовы взять ответственность работодатели.

По его мнению, 50% строек в Москве закроются в ближайшее время и многие потеряют работу. Мигранты могут оказаться без средств для существования, и с ними уже сейчас надо встречаться и убеждать покинуть страну, подчеркнул замглавы ВРНС.

Член Советa по прaвaм человекa при Президенте РФ, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод в эфире НСН объяснил, что радикальные меры - не выход из ситуации.

«Действительно, проблема мигрантов сейчас обострилась. Прежде всего она связана с тем, что закрыты границы Российской Федерации и тех стран, из которых они приехали. Люди оказались словно в ловушке. Сейчас, к сожалению, тема миграционных проблем не звучит на заседаниях правительства, а она заслуживает того, чтобы о ней говорили. Вчера прошла информация МВД, что выросло количество преступлений со стороны мигрантов и против самих мигрантов. Отмечен рост мигрантофобии, что видно из мониторинга соцсетей, интернет-ресурсов. То, что предлагает Малофеев - популистское и самое простое решение вопроса - выселить всех, кроме тех, за кого организация платит. Но мы знаем, что многие мигранты работали по серым сферам и не были оформлены официально», - отметил он.