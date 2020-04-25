Столичным мигрантам предложили поработать на юге России
Член Советa по прaвaм человекa при Президенте РФ в эфире НСН раскритиковал радикальные идеи о высылке мигрантов, оставшихся без работы.
Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев предложил провести депортацию мигрантов, за которых не готовы взять ответственность работодатели.
По его мнению, 50% строек в Москве закроются в ближайшее время и многие потеряют работу. Мигранты могут оказаться без средств для существования, и с ними уже сейчас надо встречаться и убеждать покинуть страну, подчеркнул замглавы ВРНС.
Член Советa по прaвaм человекa при Президенте РФ, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод в эфире НСН объяснил, что радикальные меры - не выход из ситуации.
«Действительно, проблема мигрантов сейчас обострилась. Прежде всего она связана с тем, что закрыты границы Российской Федерации и тех стран, из которых они приехали. Люди оказались словно в ловушке. Сейчас, к сожалению, тема миграционных проблем не звучит на заседаниях правительства, а она заслуживает того, чтобы о ней говорили. Вчера прошла информация МВД, что выросло количество преступлений со стороны мигрантов и против самих мигрантов. Отмечен рост мигрантофобии, что видно из мониторинга соцсетей, интернет-ресурсов. То, что предлагает Малофеев - популистское и самое простое решение вопроса - выселить всех, кроме тех, за кого организация платит. Но мы знаем, что многие мигранты работали по серым сферам и не были оформлены официально», - отметил он.
Тем не менее правозащитник согласился, что правительству стоит заняться организацией вывоза желающих уехать на родину мигрантов. Некоторую часть рабочих необходимо, по его мнению, перенаправить на сельскохозяйственные работы в южные регионы страны.
«Я вижу такой выход: в первую очередь идти по пути открытия транспортных коридоров. Российские власти должны вести переговоры со своими коллегами в других странах, в частности , странах СНГ, и создавать условия для тех мигрантов, которые остались без работы и хотят выехать на родину. Второй момент - регулирование миграционных потоков. Известно, что в южных регионах начинаются работы, и там не хватает рабочих групп. Думаю, что стоило бы нашему Министерству труда, службе занятости, региональным властям предложить тем, кто желает, работу в аграрном секторе, обеспечив условия проживания и необходимую проверку врачей. Вот в таком ключе я вижу решение вопросов. Если говорить о том, что нужно всех безжалостно выслать из страны - это значит, что оголятся рабочие места во многих сферах, и после окончания пандемии будет серьезная проблема и нехватка рабочих рук на рынке труда», - предостерег эксперт.
Ранее председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов рассказал НСН, что не стоит ждать роста преступности среди иностранных граждан, поскольку это, по его мнению, самые законопослушные люди в России. Вместе с тем он признал, что многие из них находятся в тяжелом положении.
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