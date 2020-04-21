Столичная подземка прекратила продажу билетов на одну поездку

Московский метрополитен прекратил продажу билетов на одну поездку. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта, подчеркнув, что их реализация приостановлена в соответствии с указом мэра Сергея Собянина.

Напомним, с 22 апреля проехать в столичном общественном транспорте можно только по цифровому пропуску с привязанной к нему социальной или транспортной картой. Пассажирам рекомендовали привязать имеющиеся у них карты "Тройка" к цифровому пропуску, а также приобрести транспортную карту тем, кто её не имеет, отмечает RT.

Пропускной режим в Москве введен с 15 апреля. Цифровой пропуск нужен для поездки на личном или общественном транспорте. Он выдается тем, кому необходимо ездить на работу или обратиться за экстренной медицинской помощью. Кроме того, дважды в неделю его можно оформить для поездки в магазин. Также стало известно, что градоначальник продлил действие этого режима до 1 мая, напоминает Ura.ru.