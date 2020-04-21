Столичная подземка прекратила продажу билетов на одну поездку
Московский метрополитен прекратил продажу билетов на одну поездку. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта, подчеркнув, что их реализация приостановлена в соответствии с указом мэра Сергея Собянина.
Напомним, с 22 апреля проехать в столичном общественном транспорте можно только по цифровому пропуску с привязанной к нему социальной или транспортной картой. Пассажирам рекомендовали привязать имеющиеся у них карты "Тройка" к цифровому пропуску, а также приобрести транспортную карту тем, кто её не имеет, отмечает RT.
Пропускной режим в Москве введен с 15 апреля. Цифровой пропуск нужен для поездки на личном или общественном транспорте. Он выдается тем, кому необходимо ездить на работу или обратиться за экстренной медицинской помощью. Кроме того, дважды в неделю его можно оформить для поездки в магазин. Также стало известно, что градоначальник продлил действие этого режима до 1 мая, напоминает Ura.ru.
Ранее НСН писала, что крупные российские банки сообщают о новых способах мошенничества с пропусками в Москве. Чаще всего злоумышленники звонят под видом социальных работников с предложением оформить документы, разрешающие передвижение по городу, пытаясь таким образом узнать персональные данные потенциальных жертв.
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в эфире НСН объяснил, что хоть банки и блокируют несанкционированные списания и переводы средств, уберечь всех от действий мошенников невозможно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
52 763+5 642 / сут.
Умерли
456+51 / сут.
Выздоровели
3 873+427 / сут.
- Лукашенко в Бобруйске назвал сроки возрождения экономики России
- Нефть марки Brent рухнула на 22%
- Клименко призвал не бояться «рабства» из-за цифровизации россиян
- Россия одолжила Молдавии 200 млн евро на выгодных ей условиях
- Аналитики: Российской нефти американский крах не грозит
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru