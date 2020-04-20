Новый сервис mos.ru: Проверка привязки транспортной карты к пропуску
В российской столице запущены сервисы для проверки привязки транспортной карты «Тройка» и номера автомобиля к цифровому пропуску. Об этом информирует официальный сайт мэра Москвы.
Для того, чтобы быть уверенным, что номер автомобиля привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, необходимо провести проверку с помощью специального сервисе на портале mos.ru по ссылке https://transport.mos.ru/mostrans/services/nedoma.
Там же можно удостовериться, привязана ли «Тройка» к пропуску на случай поездок общественным транспортом. Причём привязать транспортную карту или номер машины к пропуску необходимо за пять часов до первой поездки, отмечает Москва 24.
Обладателям социальных карт необходимо указать их номера в цифровых пропусках для передвижения по Москве с 22 апреля, при условии, что транспортное приложение соцкарты не заблокировано в соответствии с указом градоначальника. В противном случае пройти через турникеты в общественном транспорте будет невозможно.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.
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