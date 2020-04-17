Названы способы уберечься от мошенничеств с пропусками в Москве

«Об этом сообщают банки, потому что мошеннические схемы завязаны на том, чтобы в конечном итоге у человека увести деньги. Мошенники собирают какие-то отрывочные персональные данные: данные о картах, данные об интернет-банке, других сервисов. Но в конечном итоге у них стоит цель – заработать деньги. И чаще всего схема заканчивается где-то на уровне банка, потому что либо с карточки средства списываются, либо какой-то перевод происходит, или покупка какой-то вещи в интернете за счет жертвы. Поэтому неудивительно, что банки действительно фиксируют несанкционированные списания, но они их выявляют и блокируют. Хотя, конечно, случаи, когда у человека уводят деньги, все равно есть», – говорит он.

Эксперт посоветовал всем жителям Москвы и региона, которые нуждаются в цифровом пропуске, пользоваться только официальными схемами его оформления.

«Советую использовать только официальные источники информации. Не доверять тем посредникам, которые предлагают как-то в упрощенной схеме оформить эти пропуска. Тут риски очень велики. Ничего принципиально нового в этой схеме нет, и раньше были мошенники, которые предлагали оформить какой-то документ, или дать доступ к какой-то системе, и в этом случае, человек всегда рискует. Я допускаю, что где-то реально сидят люди на местах и могут помочь с оформлением какого-то пропуска, но в любом случае, это отход от официальной схемы, что так или иначе является нарушением, если не преступлением. Но мошенников, которые ничего не собираются вам оформлять, а только собирают деньги, их гораздо больше. Поэтому любой, кто и по своей воле обходит официальные схемы, должен понимать, на какие риски идет», – напоминает собеседник НСН.

Ранее в МВД отметили значительный рост киберпреступности в России. За первый квартал 2020 года их число увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, жертвой телефонного мошшеника недавно стал директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

