Стоимость интернета в России вырастет

Стоимость доступа в интернет в России в 2021 году может вырасти как минимум на 10%. О росте цен сообщили топ-менеджеры провайдеров, опрошенные аналитическим агентством Telecom Daily.

Большинство из них (74%) уверены, что тарифы на интернет увеличатся больше прогнозируемого уровня инфляции, пишут «Ведомости».

Среди причин роста тарифов называются риски, связанные с ухудшением общей ситуации в экономике на фоне пандемии коронавируса, а также падение рубля. Операторы за валюту покупают оборудование, ПО и медиаконтент.