Стоимость интернета в России вырастет
Стоимость доступа в интернет в России в 2021 году может вырасти как минимум на 10%. О росте цен сообщили топ-менеджеры провайдеров, опрошенные аналитическим агентством Telecom Daily.
Большинство из них (74%) уверены, что тарифы на интернет увеличатся больше прогнозируемого уровня инфляции, пишут «Ведомости».
Среди причин роста тарифов называются риски, связанные с ухудшением общей ситуации в экономике на фоне пандемии коронавируса, а также падение рубля. Операторы за валюту покупают оборудование, ПО и медиаконтент.
Кроме того, дополнительные расходы компаний связаны с законом Яровой и проектом «Доступный интернет», отмечает Ura.ru.
Вместе с тем, большая часть собеседников Telecom Daily (78%) признались, что средств хватает не только на поддержание, но и на развитие бизнеса.
Глава агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН ранее рассказал о причинах подорожания сотовой связи в России.
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