Детей из малоимущих семей предложили снабдить компьютерами для дистанционки

Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил обеспечить малоимущие семьи с детьми компьютерами и интернетом.

По его мнению, это необходимо для перехода детей на дистанционное обучение.

Письмо с таким предложением он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе думского комитета по науке и образованию Вячеславу Никонову, передает «Радио1».

Свою инициативу Фадеев обосновал статьей Конституции, в которой говорится о бесплатном образовании.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ОбразованиеШкольники
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