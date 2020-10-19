Детей из малоимущих семей предложили снабдить компьютерами для дистанционки
19 октября 202020:24
Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил обеспечить малоимущие семьи с детьми компьютерами и интернетом.
По его мнению, это необходимо для перехода детей на дистанционное обучение.
Письмо с таким предложением он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе думского комитета по науке и образованию Вячеславу Никонову, передает «Радио1».
Свою инициативу Фадеев обосновал статьей Конституции, в которой говорится о бесплатном образовании.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru