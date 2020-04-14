Закон Яровой, суверенный интернет и крах рубля
Глава агентства Telecom Daily в эфире НСН объяснил причины подорожания сотовой связи.
Рост цен на сотовую связь в 2020 году окажется выше, чем прогнозировалось раньше. К такому выводу пришли эксперты информационно-аналитического агентства Telecom Daily. Как пишет «Коммерсант», если в конце 2019года подорожание мобильной связи оценивалось в 10%, то теперь прогнозируется рост в 15-20%.
Глава агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН объяснил причины подорожания действиями российских властей.
«Операторы доступа в интернет повышают свои характеристики из-за принятых законов, прежде всего, закона Яровой, который требует каждый год увеличения объемов хранения информации, а также законов о суверенном интернете и социально значимых сайтах, к которым непонятным образом отнесли коммерческие «Вконтакте» и «Яндекс». Но почему-то операторы должны обеспечивать бесплатный доступ к этим сайтам. Этот закон противоречит здравому смыслу», - подчеркнул он.
Также надо понимать, что в России нет своего, отечественного оборудования, добавил эксперт.
«На фоне ослабевающего рубля, оно будет в рублевом эквиваленте дорожать. Все это в совокупности приводит к необходимости увеличения стоимости услуг связи», - пояснил Кусков.
Сказывается на прогнозах и режим самоизоляции.
«В режиме самоизоляции произошло изменение потребления трафика. Из офисов люди перебрались в дома, как минимум на месяц. Возросли нагрузки на проводной интернет. Поскольку у людей становится меньше денег, они могут начать подключать более дешевый тарифный план, как в проводном, так и мобильном интернете. А поскольку этот кризис не переживут многие малые и средние компании, уменьшится сектор корпоративного интернета», - заключил собеседник НСН.
Напомним, ранее появлялись прогнозы, что тарифы на сотовую связь могут вырасти на 15–20% из-за бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам.
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