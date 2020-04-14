Закон Яровой, суверенный интернет и крах рубля

«Операторы доступа в интернет повышают свои характеристики из-за принятых законов, прежде всего, закона Яровой, который требует каждый год увеличения объемов хранения информации, а также законов о суверенном интернете и социально значимых сайтах, к которым непонятным образом отнесли коммерческие «Вконтакте» и «Яндекс». Но почему-то операторы должны обеспечивать бесплатный доступ к этим сайтам. Этот закон противоречит здравому смыслу», - подчеркнул он.

Также надо понимать, что в России нет своего, отечественного оборудования, добавил эксперт.

«На фоне ослабевающего рубля, оно будет в рублевом эквиваленте дорожать. Все это в совокупности приводит к необходимости увеличения стоимости услуг связи», - пояснил Кусков.

Сказывается на прогнозах и режим самоизоляции.

«В режиме самоизоляции произошло изменение потребления трафика. Из офисов люди перебрались в дома, как минимум на месяц. Возросли нагрузки на проводной интернет. Поскольку у людей становится меньше денег, они могут начать подключать более дешевый тарифный план, как в проводном, так и мобильном интернете. А поскольку этот кризис не переживут многие малые и средние компании, уменьшится сектор корпоративного интернета», - заключил собеседник НСН.

Напомним, ранее появлялись прогнозы, что тарифы на сотовую связь могут вырасти на 15–20% из-за бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам.

