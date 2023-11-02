«Сточная помойка»: Эколог предупредил о страшных последствиях загрязнения Балтики
Балтийское море превращается в сточную помойку, заявил НСН эколог Сергей Грибалев.
У нас остается очень мало времени, чтобы что-то предпринять во избежание умерщвления морской экосистемы Балтики, заявил в эфире НСН эколог Сергей Грибалев.
Ранее The Guardian написал, что Балтийское море сталкивается с «критическими проблемами» из-за климатического кризиса и деградации биоразнообразия.
«Они, конечно, «молодцы»: сначала взорвали газопровод, а теперь удивляются, почему же морю стало плохо. Еще пара таких терактов и на Балтике можно будет поставить крест! Нас ждет снижение биоразнообразия в Балтийском море. Самое главное – море потеряет способность к самоочищению. Сейчас Балтика на пределе, еще не включились необратимые процессы. Если снизить нагрузку и перестать травить Балтийское море, то станет лучше. У нас совсем мало времени осталось, на спутниковых снимках видно, как сильно зарастает море и превращается в сточную помойку. Мы просто умерщвляем морскую экосистему, которая очень ранима», - сказал собеседник НСН.
Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что популяция редких дальневосточных леопардов в России увеличилась в дикой природе в пять раз – до 150 особей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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