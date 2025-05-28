Госдума поддержала законопроект о самозапрете на участие в азартных играх
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о самозапрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, желающим установить такой самозапрет потребуется через «Госуслуги» направить соответствующее заявление единому регулятору азартных игр. Минимальный срок такого отказа не менее 12 месяцев.
Букмекерским конторам и тотализаторам запретят принимать ставки от граждан, которые будут включены в перечень. Казино и залы игровых автоматов закон обяжет не допускать таких лиц, выдавать им фишки и жетоны в обмен на деньги, заключать с ними основанные на риске соглашения о выигрыше и направлять им сообщения рекламного характера.
Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести в РФ механизм самозапрета на покупку алкоголя, сообщает телеканал 360.ru.
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