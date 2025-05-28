Заменитель «Кукурузника»: Производитель назвал сроки сертификации «Байкала»

Легкий самолет «Байкал», который призван заменить устаревший советский «Кукурузник» Ан-2, должен пройти сертификацию к концу 2026 года. Такие сроки в интервью «Ведомостям» назвал генеральный директор Уральского завода гражданской авиации Леонид Лузгин. Это предприятие занимается данным проектом.

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По словам Лузгина, пока выпущено три опытных образца, которые переданы на доработку. «Байкал» находится в разработке с 2019 года. Сроки начала поставок самолета несколько раз отодвигались. Изначально массовое производство было запланировано еще на 2024 год.

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил в текущем месяце, что разработка самолета вообще зашла в тупик и на этом прекратится. Однако, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минпромторг опроверг его слова. В ведомстве признали, что разработчики допустили серьёзный просчет, но машина направлена на доработку.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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