Заменитель «Кукурузника»: Производитель назвал сроки сертификации «Байкала»

По словам Лузгина, пока выпущено три опытных образца, которые переданы на доработку. «Байкал» находится в разработке с 2019 года. Сроки начала поставок самолета несколько раз отодвигались. Изначально массовое производство было запланировано еще на 2024 год.

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил в текущем месяце, что разработка самолета вообще зашла в тупик и на этом прекратится. Однако, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минпромторг опроверг его слова. В ведомстве признали, что разработчики допустили серьёзный просчет, но машина направлена на доработку.

