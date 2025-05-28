Участников уличной перестрелки осудили на Сахалине

Фигурантов признали виновными по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений и с применением оружия», «Грабеж», «Причинение легкого вреда здоровью» и «Хулиганство».

Судом установлено, что преступление было совершено в городе Макаров, во дворе дома по улице 50 лет ВЛКСМ. Конфликт произошел между несколькими мужчинами, было пущено в ход огнестрельное оружие. Участники конфликта получили пулевые ранения и телесные повреждения. Мужчины нарушили общественный порядок поблизости от жилых домов и детсада. Кроме того, один из злоумышленников похитил имущество одного из участников перестрелки.

Ранее Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Ирину Кулаго, которая за рулем Mercedes G-Класса ночью 3 мая выехала на тротуар у кафе на улице Рубинштейна, 24. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

