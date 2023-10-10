«Провокация!»: Эколог о загрязнении воздуха в Челябинске шашлычными

«Важно доверие граждан к государству. Очень много людей включились в так называемый общественный контроль. Особенно это развито в Челябинске: люди покупали датчики, устанавливали систему мониторинга… Сейчас, на фоне активных действий со стороны федеральной власти и жителей, которые подхватили инициативу, услышать такое… Скорее всего, это идет от низкой квалификации определенных чиновников на местах. В то же время это можно усматривать как провокацию в отношении федеральной власти. Это вызовет у людей от недоумения до недоверия», - сказал Грибалев.

Он отметил, что Челябинск является промышленно перегруженным городом, однако власти делают все для его защиты от загрязнений.

«Это промышленно перегруженный город. Когда я был в общественном совете Минприроды, каждое заседание поднимался вопрос по Челябинску, что нужно вводить отчистые сооружения, чтобы снизить выбросы, что нужно ввести целую национальную программу… Про шашлычников – это уму непостижимо. Так изгаляться над государственной программой просто нельзя», - резюмировал собеседник НСН.

В 2021 году Челябинск оказался в числе российских городов, в которых отмечались лучшие показатели по уровню снижения выбросов в рамках проекта «Чистый воздух».

Направление «Чистый воздух» было запущено в 2018 году в рамках нацпроекта «Экология». Для реализации направления были выбраны 12 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха. Реализация проекта предполагает снижение совокупного объема вредных выбросов в атмосферный воздух. В его рамках к 2030 году вредные выбросы должны быть снижены вдвое, передает «Радиоточка НСН».

