Песков допустил встречу Путина с Зеленским и Трампом

Президент России Владимир Путин может встретиться как с главой Украины Владимиром Зеленским, так одновременно с ним и с лидером США Дональдом Трампом, допустил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

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Он отметил, что позиция Москвы по данному вопросу остается неизменной: встреча возможна после достижения конкретных договоренностей по разным направлениям между двумя делегациями - российской и украинской.

Песков добавил, что в скором времени станут известны проекты меморандумов мирного урегулирования. Он заявил, что это позволит говорить о дальнейшем этапе переговоров.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН назвал условия для встречи Путина и Трампа с Зеленским.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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