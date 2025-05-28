Песков допустил встречу Путина с Зеленским и Трампом
Президент России Владимир Путин может встретиться как с главой Украины Владимиром Зеленским, так одновременно с ним и с лидером США Дональдом Трампом, допустил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.
Он отметил, что позиция Москвы по данному вопросу остается неизменной: встреча возможна после достижения конкретных договоренностей по разным направлениям между двумя делегациями - российской и украинской.
Песков добавил, что в скором времени станут известны проекты меморандумов мирного урегулирования. Он заявил, что это позволит говорить о дальнейшем этапе переговоров.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН назвал условия для встречи Путина и Трампа с Зеленским.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru