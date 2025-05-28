Песков допустил встречу Путина с Зеленским и Трампом

Он отметил, что позиция Москвы по данному вопросу остается неизменной: встреча возможна после достижения конкретных договоренностей по разным направлениям между двумя делегациями - российской и украинской.

Песков добавил, что в скором времени станут известны проекты меморандумов мирного урегулирования. Он заявил, что это позволит говорить о дальнейшем этапе переговоров.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН назвал условия для встречи Путина и Трампа с Зеленским.

