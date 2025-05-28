Продажи кондиционеров в России взлетели в пять раз

Всего, по словам аналитика Moneyplace Анастасии Романовой, пользователи онлайн-платформы в мае 2025 года потратили на приобретение кондиционеров свыше 673 млн рублей. При этом на сплит-системы пришлось свыше 75% от этой суммы — объем их продаж вырос в 7,5 раза, а средний чек снизился на 17%. Схожую тенденцию демонстрируют и мобильные кондиционеры — почти трехкратный рост объема покупок и сокращение среднего чека на 22%.

Среди наиболее востребованных моделей — сплит-система, рассчитанная на помещение площадью 26 квадратных метров, за 21000 рублей, а также мобильный кондиционер с охлаждением, осушением и вентиляцией за 18000 рублей.

Настольные охладители небольшой мощности за 1000-15000 рублей были наиболее популярными на маркетплейсах весной 2023 и 2024 годов.

Ранее представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов заявил, что кондиционеры почти на 100% выступают импортным товаром, Россия такую продукцию самостоятельно не производит, поэтому новые ограничения для импортных участников могут привести к дефициту на рынке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

