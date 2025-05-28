Продажи кондиционеров в России взлетели в пять раз
Онлайн-покупки кондиционеров в мае 2025 года взлетели впятеро по сравнению с маем прошлого года (c 10,5 тысячи до 53,2 тысячи единиц). При этом средний чек уменьшился на 9% (с 13119 рублей до 11900 рублей), сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Moneyplace.
Уменьшение среднего чека эксперты объяснили расширением линейки брендов, среди которых покупатели выбирают более выгодных конкурентов.
Всего, по словам аналитика Moneyplace Анастасии Романовой, пользователи онлайн-платформы в мае 2025 года потратили на приобретение кондиционеров свыше 673 млн рублей. При этом на сплит-системы пришлось свыше 75% от этой суммы — объем их продаж вырос в 7,5 раза, а средний чек снизился на 17%. Схожую тенденцию демонстрируют и мобильные кондиционеры — почти трехкратный рост объема покупок и сокращение среднего чека на 22%.
Среди наиболее востребованных моделей — сплит-система, рассчитанная на помещение площадью 26 квадратных метров, за 21000 рублей, а также мобильный кондиционер с охлаждением, осушением и вентиляцией за 18000 рублей.
Настольные охладители небольшой мощности за 1000-15000 рублей были наиболее популярными на маркетплейсах весной 2023 и 2024 годов.
Ранее представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов заявил, что кондиционеры почти на 100% выступают импортным товаром, Россия такую продукцию самостоятельно не производит, поэтому новые ограничения для импортных участников могут привести к дефициту на рынке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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