Продюсер Разин анонсировал 3D-концерты Шатунова

Прямые переговоры России и Украины важны СМИ: Путин готов заключить мир с Украиной, но не любой ценой Евросоюз официально снял с Сирии экономические санкции Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет на 2025 год Лихорадка чикунгунья передается тигровыми комарами, которые уже появились в Краснодарском крае и Крыму