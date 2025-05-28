Песков: Москва рассматривает Стамбул в качестве площадки для переговоров
Россия рассматривает Стамбул как место для организации следующего раунда переговоров с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о наиболее предпочтительной для Москвы площадке для следующей встречи с делегацией Киева, он ответил, что это «как минимум та, в которой был первый раунд».
«Остальное - это предмет взаимной договоренности», - заключил представитель Кремля.
Первая российско-украинская встреча прошла в турецком Стамбуле 16 мая. Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Турция остаётся лучшим местом для прямых переговоров РФ и Украины, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Строительный рынок загорелся в подмосковном Солнечногорске
- Госдума поддержала законопроект о самозапрете на участие в азартных играх
- Продажи кондиционеров в России взлетели в пять раз
- Продюсер Разин анонсировал 3D-концерты Шатунова
- Telegram получит 300 млн долларов от стартапа Илона Маска
- Песков: Москва рассматривает Стамбул в качестве площадки для переговоров
- Песков допустил встречу Путина с Зеленским и Трампом
- Участников уличной перестрелки осудили на Сахалине
- Шойгу поблагодарил защищавших Курскую область воинов КНДР
- Заменитель «Кукурузника»: Производитель назвал сроки сертификации «Байкала»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru