Песков: Москва рассматривает Стамбул в качестве площадки для переговоров

Россия рассматривает Стамбул как место для организации следующего раунда переговоров с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос о наиболее предпочтительной для Москвы площадке для следующей встречи с делегацией Киева, он ответил, что это «как минимум та, в которой был первый раунд».

«Остальное - это предмет взаимной договоренности», - заключил представитель Кремля.

Первая российско-украинская встреча прошла в турецком Стамбуле 16 мая. Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Турция остаётся лучшим местом для прямых переговоров РФ и Украины, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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