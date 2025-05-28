Песков: Москва рассматривает Стамбул в качестве площадки для переговоров

Отвечая на вопрос о наиболее предпочтительной для Москвы площадке для следующей встречи с делегацией Киева, он ответил, что это «как минимум та, в которой был первый раунд».

«Остальное - это предмет взаимной договоренности», - заключил представитель Кремля.

Первая российско-украинская встреча прошла в турецком Стамбуле 16 мая. Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Турция остаётся лучшим местом для прямых переговоров РФ и Украины, сообщает «Свободная пресса».

