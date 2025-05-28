Telegram получит 300 млн долларов от стартапа Илона Маска
Telegram договорился о сотрудничетсве с основанным Илоном Маском стартапом xAI. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
По его словам, соглашение подписано на один год. В его рамках среди пользователей Telegram будет распространяться чат-бот Grok, который также будет интегрирован во все приложения мессенджера.
«За это мы получим 300 млн долларов наличными и в акционерном капитале от xAI, а также половину дохода от подписок xAI, которые будут проданы через Telegram», - заключил Дуров.
Ранее Маск похвалил Дурова после того, как Telegram вышел на прибыль после начала монетизации, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума поддержала законопроект о самозапрете на участие в азартных играх
- Продажи кондиционеров в России взлетели в пять раз
- Продюсер Разин анонсировал 3D-концерты Шатунова
- Telegram получит 300 млн долларов от стартапа Илона Маска
- Песков: Москва рассматривает Стамбул в качестве площадки для переговоров
- Песков допустил встречу Путина с Зеленским и Трампом
- Участников уличной перестрелки осудили на Сахалине
- Шойгу поблагодарил защищавших Курскую область воинов КНДР
- Заменитель «Кукурузника»: Производитель назвал сроки сертификации «Байкала»
- Мишустин: Доля отечественных станков и инструментов на рынке РФ достигла 30%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru