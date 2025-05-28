Telegram получит 300 млн долларов от стартапа Илона Маска

Telegram договорился о сотрудничетсве с основанным Илоном Маском стартапом xAI. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

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По его словам, соглашение подписано на один год. В его рамках среди пользователей Telegram будет распространяться чат-бот Grok, который также будет интегрирован во все приложения мессенджера.

«За это мы получим 300 млн долларов наличными и в акционерном капитале от xAI, а также половину дохода от подписок xAI, которые будут проданы через Telegram», - заключил Дуров.

Ранее Маск похвалил Дурова после того, как Telegram вышел на прибыль после начала монетизации, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: НСН
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