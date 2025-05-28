Строительный рынок загорелся в подмосковном Солнечногорске
28 мая 202516:34
Строительный рынок загорелся в подмосковном Солнечногорске, сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, площадь пожара на рынке на Промышленной улице составляет 2,1 тысяч квадратных метра.
На месте происшествия работают свыше 60 огнеборцев и 18 единиц техники. Известно, то 10 человек эвакуировались из горящего здания самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее пострадавших в Байкальске подростков доставили в больницу Иркутска, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru