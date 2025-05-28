Строительный рынок загорелся в подмосковном Солнечногорске

Строительный рынок загорелся в подмосковном Солнечногорске, сообщили в МЧС России.

Ущерб от лесных пожаров в Забайкалье и затрат на тушение достиг 459 млн рублей

По данным ведомства, площадь пожара на рынке на Промышленной улице составляет 2,1 тысяч квадратных метра.

На месте происшествия работают свыше 60 огнеборцев и 18 единиц техники. Известно, то 10 человек эвакуировались из горящего здания самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пострадавших в Байкальске подростков доставили в больницу Иркутска, напоминает РЕН ТВ.

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