«Сто лет в обед»: Продажу «красивых» номеров авто с аукционов сочли неактуальной
Интерес к «красивым» номерам для автомобилей среди россиян давно спал, отметил в эфире НСН Виктор Похмелкин.
Идея о продаже «красивых» автомобильных номеров на официальных аукционах в РФ потеряла актуальность, заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что в России хотят ввести официальные продажи «красивых» автомобильных номеров, чтобы пополнить федеральный бюджет и ликвидировать «черный» рынок. С такой просьбой к вице-премьеру Дмитрию Григоренко обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она уверена, что, если продавать «красивые» номера на официальных аукционах, только за первый год доходы федерального бюджета могут составить порядка 35 млрд рублей. Похмелкин уверен, что такие аукционы не будут пользоваться спросом среди россиян.
«Эта проблема уже стала неактуальной. Наоборот, с какого-то момента стало модно и престижно иметь номер не "красивый", а самый обычный. Нет никаких сведений о том, что есть некий всплеск, связанный с "красивыми" номерами. Вполне возможно, что это какие-то спекулятивные вещи. Идее о том, чтобы продавать красивые номера с аукциона, сто лет в обед, она обсуждается давно. Она не была реализована из-за того, что интерес к "красивым" номерам спал. В условиях, когда 98% нарушений фиксируется с помощью камер, которым все равно, какой у тебя номер, это вообще потеряло актуальность. Раньше красивые номера хоть от гаишников защищали, а от камер сейчас не защищает никакой номер», – сказал Похмелкин.
Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в беседе с НСН рассказал, что большинство россиян имеют российский флаг на номерах автомобилей. По его словам, без триколора ездят единицы для своих личных целей, передает «Радиоточка НСН».
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