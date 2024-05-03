«Сто лет в обед»: Продажу «красивых» номеров авто с аукционов сочли неактуальной

Идея о продаже «красивых» автомобильных номеров на официальных аукционах в РФ потеряла актуальность, заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести официальные продажи «красивых» автомобильных номеров, чтобы пополнить федеральный бюджет и ликвидировать «черный» рынок. С такой просьбой к вице-премьеру Дмитрию Григоренко обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она уверена, что, если продавать «красивые» номера на официальных аукционах, только за первый год доходы федерального бюджета могут составить порядка 35 млрд рублей. Похмелкин уверен, что такие аукционы не будут пользоваться спросом среди россиян.