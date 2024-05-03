Продажи «красивых» автономеров захотели легализовать в России
В России предложили официально запустить продажи «красивых» автомобильных номеров, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующую просьбу депутатов Госдумы в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Парламентарии считают, что это позволит избавиться от «черного» рынка, а также пополнит государственный бюджет. Они привели пример: после начала спецоперации произошел рост цен на знаки, которые содержат буквы С, В и О. Их цена - 150 тысяч рублей минимум, а максимальная стоимость - 5 млн. Парламентарии указали, что в случае введения госрегулирования за первый год госбюджет может получить до 35 миллиардов рублей.
Ранее в России предложили продавать «красивые» автомобильные номера на аукционах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru