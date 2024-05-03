«Безопасность – приоритет!»: Смягчение требований к тонировке авто назвали вредным

Смягчение требований к уровню светопропускания тонировки передних боковых стекол автомобилей с 70 до 35% является вредным, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с НСН.

Ранее депутаты от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект, снижающий требования к уровню светопропускания тонировки передних боковых стекол авто с 70 до 35%. По ГОСТу показатель должен быть не менее 70%, иначе грозит штраф в 500 рублей. Авторы инициативы предлагают вводить ответственность при светопропускании передних боковых стекол менее 35%. Депутаты считают, что тонировка снизила бы нагрев салона и спасла бы от солнечных лучей водителей. Шапарин раскритиковал инициативу.