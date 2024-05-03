«Безопасность – приоритет!»: Смягчение требований к тонировке авто назвали вредным
На затонированных авто часто могут передвигаться преступники, в период терактов в РФ нужно ввести абсолютное светопропускание стекол, отметил в эфире НСН Антон Шапарин.
Смягчение требований к уровню светопропускания тонировки передних боковых стекол автомобилей с 70 до 35% является вредным, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с НСН.
Ранее депутаты от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект, снижающий требования к уровню светопропускания тонировки передних боковых стекол авто с 70 до 35%. По ГОСТу показатель должен быть не менее 70%, иначе грозит штраф в 500 рублей. Авторы инициативы предлагают вводить ответственность при светопропускании передних боковых стекол менее 35%. Депутаты считают, что тонировка снизила бы нагрев салона и спасла бы от солнечных лучей водителей. Шапарин раскритиковал инициативу.
«Я убежден, что сама инициатива является вредной, тому несколько причин. Причина первая – это вопросы, связанные с безопасностью. Сейчас совершенно особый исторический период, вопросы безопасности имеют полный приоритет – у нас происходят кровавые теракты, нужно ловить преступников. Если они будут ездить в затонированных автомобилях, ничего хорошего из этого не получится. Также отсутствие тонировки или присутствие тонировки никак не влияет на нагрев автомобиля под солнечным светом, потому что он все равно будет одинаково нагреваться. Если это вызывает проблему, тогда необходимо сменить климат. Сейчас нужно абсолютное светопропускание, потому что слишком много рисков», – сказал Шапарин.
Он уверен, что законопроект будет отклонен. Шапарин объяснил, что Госдума не вправе изменить техрегламент Евразийской комиссии.
«Такой практики не будет, потому что Госдума не вправе решать, какая у нас тонировка в стране разрешена, какая запрещена. Все вопросы, связанные с тонировкой и светопропусканием, зарегулированы на уровне Евразийской комиссии в профильном техрегламенте, который поправить Госдума не имеет никакой возможности. Законопроект не имеет никакого юридического смысла, он ничего не сможет изменить и будет, естественно, отклонен», – резюмировал собеседник НСН.
В середине апреля правительство России не поддержало законопроект, которым предлагалось снизить требования к уровню светопропускания тонировки передних боковых стекол авто. Кроме того, Госдума в ноябре прошлого года уже отклонила похожий законопроект. Тогда предлагалось оставить в КоАП РФ штраф лишь за тонировку лобового стекла с нарушениями требований ГОСТ, передает «Радиоточка НСН».
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