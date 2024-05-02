«Родина или эпатаж?»: Большинство россиян имеют флаг РФ на номерах автомобилей

Большинство россиян имеют российский флаг на номерах автомобилей, без триколора ездят единицы для своих личных целей, рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что научный центр безопасности дорожного движения МВД подготовил поправку к ГОСТу «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», в соответствии с которой изображение российского флага на номерных знаках автомобилей станет обязательным. Исключение предлагают сделать для номеров машин членов дипломатического корпуса. При этом автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора, поправки не коснутся. Хайцеэр поддержал инициативу.