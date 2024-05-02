«Родина или эпатаж?»: Большинство россиян имеют флаг РФ на номерах автомобилей
Лишь единицы ездят без триколора на номерах во избежание «проблем» при поездках в страны Европы, отметил в эфире НСН Ян Хайцеэр.
Большинство россиян имеют российский флаг на номерах автомобилей, без триколора ездят единицы для своих личных целей, рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что научный центр безопасности дорожного движения МВД подготовил поправку к ГОСТу «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», в соответствии с которой изображение российского флага на номерных знаках автомобилей станет обязательным. Исключение предлагают сделать для номеров машин членов дипломатического корпуса. При этом автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора, поправки не коснутся. Хайцеэр поддержал инициативу.
«У нас все ездят с триколором. У каждого в правом нижнем углу флаг России. В массе своей все номера стандартно выпускаются с триколором. Было такое, что за рубеж нельзя было выехать без триколора… Не потому что нас не выпускали, просто все страны должны определять страну происхождения в том числе по флагу. Люди об этом даже не задумываются, они получают номер с триколором и все. Если что-то делают по-другому, это не стандарт. На мой взгляд, все номера должны быть одинаковыми», – сказал Хайцеэр.
Он отметил, что некоторые россияне ездят без триколора на номерах во избежание «проблем» при поездках в страны Европы. При этом Хайцеэр напомнил, что во всех странах мира на автомобильных номерах располагается флаг государства.
«Сейчас еще одна история... Когда после всех событий можно было более-менее выезжать из России в Европу, то люди просто во избежание проблем, как им казалось, убирали триколор… Это смешно. Национальный флаг на национальных номерах существует во всем мире, это нормальная практика. А те, кто хочет как-то выпендриться, это странно… Конечно, люди делятся на несколько категорий, в том числе по номерам… Кому-то нужны блатные номера, кому-то нет, кто-то хочет быть исключительным и ездить без триколора. Но это не имеет никакого отношения к любви к Родине, это другой эпатаж», – резюмировал собеседник НСН.
Новую поправку к ГОСТу вносят по предложению депутата Госдумы Александра Хинштейна. Парламентарий предложил сделать триколор на знаке обязательным после обращения подписчика Telegram-канала, возмутившегося существующей лазейкой для «людей, которые ненавидят свое государство». ГИБДД обещало закончить работу над соответствующими поправками до конца года.
На сегодняшний день ГИБДД выдает номера с флагом при регистрации авто. При этом автовладельцы могут получить в полиции сочетание букв и цифр, а саму пластину номерного знака напечатать в специализированной организации. Уже там водитель может выбрать номер с флагом или без, передает «Радиоточка НСН».
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