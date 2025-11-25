Дизайнер Маша Цигаль дала совет, в чем встречать Новый год
25 ноября 202522:15
Олег Цуриков
Александра Веснина
На Новый год нужно надевать лучше вещи в гардеробе, сказала спецкору НСН дизайнер Мария Цигаль.
Российский дизайнер Мария Цигаль в беседе со спецкором НСН посоветовала россиянам отдать предпочтение блестящим и сверкающим нарядам для встречи Нового года.
«Я всегда советую надевать на празднование Нового года свои самые лучшие вещи даже в том случае, если вы их уже надевали раньше. Сейчас в моде осознанное потребление. Кроме того, нужно надевать как можно больше всего блестящего и сверкающего, чтобы привлечь богатство и яркие эмоции. Есть классические новогодние цвета: красный и зеленый. Ну и, конечно же, все, что связано с пайетками», — сказала собеседница НСН.
Мария Цигаль — российский модельер, стилист и дизайнер, основательница бренда Masha Tsigal.
Ранее эксперт моды Владислав Лисовец заявил НСН, что минимализм выходит из моды, на его смену приходят броские и элегантные образы, а обтягивающие вещи заменяют оверсайз.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дизайнер Маша Цигаль дала совет, в чем встречать Новый год
- Студентов-инженеров напугали нехваткой рабочих мест
- Путин учредил День российской фельдъегерской связи
- Вологодская область сообщила о массовом закрытии алкомаркетов и вейп-точек
- «Веселят сообщения СМИ»: Как Кадышева выбирает корпоративы
- Назван размер ежегодной семейной выплаты в 2026 году
- Сенатор предупредил о рисках инициативы по профобучению для несдавших ГИА
- Трамп объявил о близости мирной сделки по Украине
- Ханде Эрчел раскрыла характер звезды «Великолепного века»
- Российская компания представила первых «птиц-биодронов» с нейроинтерфейсом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru