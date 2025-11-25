Дизайнер Маша Цигаль дала совет, в чем встречать Новый год

На Новый год нужно надевать лучше вещи в гардеробе, сказала спецкору НСН дизайнер Мария Цигаль.

Российский дизайнер Мария Цигаль в беседе со спецкором НСН посоветовала россиянам отдать предпочтение блестящим и сверкающим нарядам для встречи Нового года.

«Я всегда советую надевать на празднование Нового года свои самые лучшие вещи даже в том случае, если вы их уже надевали раньше. Сейчас в моде осознанное потребление. Кроме того, нужно надевать как можно больше всего блестящего и сверкающего, чтобы привлечь богатство и яркие эмоции. Есть классические новогодние цвета: красный и зеленый. Ну и, конечно же, все, что связано с пайетками», — сказала собеседница НСН.

Мария Цигаль — российский модельер, стилист и дизайнер, основательница бренда Masha Tsigal.

Ранее эксперт моды Владислав Лисовец заявил НСН, что минимализм выходит из моды, на его смену приходят броские и элегантные образы, а обтягивающие вещи заменяют оверсайз.

