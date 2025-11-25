РФ и Украина начали незапланированные прямые переговоры в Абу-Даби Студенты и детсадовцы в Таганроге перейдут в другие здания после атаки ВСУ Свыше 164 млрд рублей направят на льготные автокредиты и лизинг за три года Экс-начальника колонии в Белгороде осудили за сдачу станков в металлолом Ковальчук раскрыла НСН секрет успеха «Тайн следствия»