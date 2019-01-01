Закон о фейковых новостях ударит по МВД за дело Голунова

Спикер Совета Федерациибыла более сдержанна, однако и она констатировала, что действия полиции в рамках дела Голунова вызывают недоверие к правоохранительным органам:

«Я вчера по этому вопросу разговаривала с генеральным прокурором, Юрием Яковлевичем Чайкой, он дал абсолютные гарантии, что это дело будет находиться под строгим контролем Генеральной прокуратуры и лично под его контролем. История вся эта очень нехорошая, правда».

По словам Матвиенко, факты допущенных нарушений вызывают недоверие к следственным органам:

«либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация», - добавила спикер Совфеда, подчеркнув, что широкий общественный резонанс этого дела полностью оправдан.

А, может, и правда, вдарить по МВД законом о фейк-ньюс, как предложила сенатор Нарусова? Ведь с прекращением уголовного преследования журналиста Ивана Голунова вопросы, связанные с его задержанием, не сняты с повестки дня. Недоказанность, по словам министра, участия Голунова в совершении преступления подразумевает, что наркотики, найденные при нем и в его квартире, попросту говоря, подброшены.

И здесь мы возвращаемся к вопросу, заданному в эфире НСН еще на минувшей неделе, когда история только начиналась: если выяснится, что задержанный журналист – никакой не наркобарыга, а ему действительно подбросили все это, за это кто ответит? Хотя бы в рамках закона о фейк-ньюс…

