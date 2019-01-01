Закон о фейковых новостях ударит по МВД за дело Голунова
Уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращено в связи с недоказанностью, заявил глава МВД РФ В. Колокольцев. Но как за это ответит само МВД?
Уголовное преследование задержания журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, он будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты. С таким заявлением выступил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Наказать МВД за дело журналиста Голунова по закону о фейковых новостях – такое нетривиальное предложение прозвучало на пленарном заседании Совета Федерации. В выступлениях сенаторов при обсуждении скандального задержания журналиста якобы за покушение на сбыт наркотиков сквозило явное недовольство действиями сотрудников полиции. Особенно эмоциональным стало выступление сенатора Людмилы Нарусовой.
«То, что делало МВД: постоянное вранье, изворачивание – то был у него дома какой-то аппарат для наркотиков, потом его не было, это его квартира или уже не его. Вот это вранье не вызывает никакого доверия. Фейковые новости МВД в оправдание того тупого беспредела, который они делали, вызвали общественное возмущение. Давайте применим закон – зачем мы его принимали, этот закон о фейках?»
«Я вчера по этому вопросу разговаривала с генеральным прокурором, Юрием Яковлевичем Чайкой, он дал абсолютные гарантии, что это дело будет находиться под строгим контролем Генеральной прокуратуры и лично под его контролем. История вся эта очень нехорошая, правда».
По словам Матвиенко, факты допущенных нарушений вызывают недоверие к следственным органам:
«либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация», - добавила спикер Совфеда, подчеркнув, что широкий общественный резонанс этого дела полностью оправдан.
А, может, и правда, вдарить по МВД законом о фейк-ньюс, как предложила сенатор Нарусова? Ведь с прекращением уголовного преследования журналиста Ивана Голунова вопросы, связанные с его задержанием, не сняты с повестки дня. Недоказанность, по словам министра, участия Голунова в совершении преступления подразумевает, что наркотики, найденные при нем и в его квартире, попросту говоря, подброшены.
И здесь мы возвращаемся к вопросу, заданному в эфире НСН еще на минувшей неделе, когда история только начиналась: если выяснится, что задержанный журналист – никакой не наркобарыга, а ему действительно подбросили все это, за это кто ответит? Хотя бы в рамках закона о фейк-ньюс…
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