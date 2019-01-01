С подкинутыми наркотиками будут бороться разговорами
Владимир Путин исключил возможность смягчения антинаркотического законодательства
Владимир Путин исключил либерализацию статьи Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за незаконный оборот наркотиков. «Никакой либерализации быть не может в этой области: если человек незаконно хранит, перевозит, транспортирует, распространяет небольшие дозы наркотиков, нужно нести за это ответственность», - заявил глава государства во время «Прямой линии». Он видит другой путь решения проблемы, связанной с незаконным преследованием по этой статье:
«Другое дело — наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны и чтобы не было отчетностей, чтобы ради галок людей в тюрьму не сажали, чтобы не было тех случаев, как с тем журналистом, о котором вы упомянули», - сказал Путин, имея в виду Ивана Голунова.
Президент выразил надежду на то, что в отношении всех виновных в деле с журналистом «Медузы» будут проведены следственные действия. Он напомнил, что по делу Голунова уже были уволены и генералы, которые также были виновны в создании «этой ненормальной ситуации». «Я поговорю с Генпрокуратурой, ФСБ, МВД», - заключил глава государства.
Вот и свежий пример пойманного на фальсификации по наркостатье полицейского. Арестован бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полиции Московской области. По сообщению областного управления СК, в феврале 2017 года по указанию обвиняемого трое его подчиненных сфальсифицировали материалы о причастности местного жителя к обороту психотропных веществ и передали их в следственное управление МВД «Раменское», где в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого арестовали на 11 месяцев. Отмечается, что обвиняемый полицейский начальник лично приобрел, хранил и подбросил потерпевшему амфетамин.
А сколько из названного президентом количества осужденных по «наркотическим» статьям (а по его данным, 26% всего, как выразился Путин, «тюремного населения» осуждены за незаконный оборот наркотиков) сидит безвинно, потому что им их по каким-то причинам подкинули? И за них не вступилось журналистское сообщество, как за Голунова? Достаточно ли будет «поговорить Генпрокуратурой, ФСБ, МВД», чтобы практика подбрасывания наркотиков сотрудниками полиции перестала быть нормой их трудовой деятельности, а одно лишь рассуждение о таких намерениях делало бы полицейского отверженным в глазах коллег. Хотите уважения к полиции? Для этого у полицейских должно быть самоуважение, не позволяющее им преступать закон: подбрасывать наркотики, «крышевать» бизнес, «стричь» деньги с мигрантов и так далее. Как видно, далеко не у всех к такому самоуважению есть основания.
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