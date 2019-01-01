С подкинутыми наркотиками будут бороться разговорами

Вот и свежий пример пойманного на фальсификации по наркостатье полицейского. Арестован бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полиции Московской области. По сообщению областного управления СК, в феврале 2017 года по указанию обвиняемого трое его подчиненных сфальсифицировали материалы о причастности местного жителя к обороту психотропных веществ и передали их в следственное управление МВД «Раменское», где в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого арестовали на 11 месяцев. Отмечается, что обвиняемый полицейский начальник лично приобрел, хранил и подбросил потерпевшему амфетамин.

А сколько из названного президентом количества осужденных по «наркотическим» статьям (а по его данным, 26% всего, как выразился Путин, «тюремного населения» осуждены за незаконный оборот наркотиков) сидит безвинно, потому что им их по каким-то причинам подкинули? И за них не вступилось журналистское сообщество, как за Голунова? Достаточно ли будет «поговорить Генпрокуратурой, ФСБ, МВД», чтобы практика подбрасывания наркотиков сотрудниками полиции перестала быть нормой их трудовой деятельности, а одно лишь рассуждение о таких намерениях делало бы полицейского отверженным в глазах коллег. Хотите уважения к полиции? Для этого у полицейских должно быть самоуважение, не позволяющее им преступать закон: подбрасывать наркотики, «крышевать» бизнес, «стричь» деньги с мигрантов и так далее. Как видно, далеко не у всех к такому самоуважению есть основания.

