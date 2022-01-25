Ставропольский чиновник стал фигурантом дела из-за ущерба государству в 20 млн рублей
Уголовное дело инициировано в отношении бывшего главы Минераловодского городского округа Ставропольского края, сообщает «РЕН ТВ».
Он подозревается в превышении должностных полномочий, принесших ущерб государству почти в 200 млн рублей. Бывший чиновник в декабре 2020 года заключил соглашение с заместителем министра строительства и архитектуры края о предоставлении из бюджета региона бюджету округа средств для приобретения объектов недвижимости для открытия дошкольных образовательных организаций. Сумму попросили в размере более 192,6 млн рублей.
В результате вместо нового здания было куплено строение 1983 года постройки. Дело расследуется по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».
Напомним, ущерб по делу о мошенничестве, фигурантом которого стал заместитель главы Минтранса России Владимир Токарев, превышает 500 млн рублей.
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