Ставропольский чиновник стал фигурантом дела из-за ущерба государству в 20 млн рублей

Он подозревается в превышении должностных полномочий, принесших ущерб государству почти в 200 млн рублей. Бывший чиновник в декабре 2020 года заключил соглашение с заместителем министра строительства и архитектуры края о предоставлении из бюджета региона бюджету округа средств для приобретения объектов недвижимости для открытия дошкольных образовательных организаций. Сумму попросили в размере более 192,6 млн рублей.

В результате вместо нового здания было куплено строение 1983 года постройки. Дело расследуется по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Напомним, ущерб по делу о мошенничестве, фигурантом которого стал заместитель главы Минтранса России Владимир Токарев, превышает 500 млн рублей.

