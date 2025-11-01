В Москве простились с Романом Поповым

В Центральной клинической больнице Москвы состоялась церемония прощания с актером Романом Поповым.

Артист скончался 28 октября в возрасте 40 лет в подмосковной больнице из‑за осложнений после химиотерапии. В 2018 году у Попова выявили рак головного мозга, с которым он боролся долгое время.

На прощании присутствовали родственники, друзья и коллеги артиста, включая Гавриила Гордеева (генпродюсер Okko), актрис Ирину Темичеву и Ольгу Парфенюк, певца Романа Архипова («Челси»), комика Карена Арутюнова. Ритуальный зал украсили венки от коллективов Comedy Club Israel, Norm Production, программы «Вокруг вкуса», а также от близких покойного. Отпевание проходило в закрытом режиме, без участия СМИ, отмечает РЕН ТВ.

Попов родился 9 февраля 1985 года в Конотопе (УССР). В двухлетнем возрасте переехал с семьей в Йошкар‑Олу. Кинодебют состоялся в 2016 году — актер сыграл полицейского Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки».

