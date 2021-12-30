Путин подписал закон о премировании госчиновников за добросовестный труд
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о премировании чиновников за добросовестное исполнение обязанностей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что теперь выписывать премии можно будет не только в качестве меры поощрения за выполнение ими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение своих должностных обязанностей.
Полномочиями по правилам исчисления и порядку формирования фонда оплаты труда работников федеральных госорганов наделяется правительство.
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