Назван размер ущерба по делу замглавы Минтранса Токарева
21 января 202205:38
Ущерб по делу о мошенничестве, фигурантом которого стал заместитель главы Минтранса России Владимир Токарев, превышает 500 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Ущерб — 500 млн, даже больше», — сказал собеседник агентства.
В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство об аресте чиновника. Отмечается, что уголовное дело в отношении замминистра находится на контроле у следственного департамента МВД.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru