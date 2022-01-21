Назван размер ущерба по делу замглавы Минтранса Токарева

Ущерб по делу о мошенничестве, фигурантом которого стал заместитель главы Минтранса России Владимир Токарев, превышает 500 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Замглавы Минтранса Токареву предъявлено обвинение в мошенничестве

«Ущерб — 500 млн, даже больше», — сказал собеседник агентства.

В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство об аресте чиновника. Отмечается, что уголовное дело в отношении замминистра находится на контроле у следственного департамента МВД.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинтрансКоррупция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры