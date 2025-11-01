Кревенко рассказал, что попал в плен в районе Красноармейска в ДНР. По словам военного ВСУ, их предал командир, поэтому они решили не сопротивляться и сдаться.

Он также сообщил, что украинским военным не предоставляли никаких медикаментов. Бойцы ВСУ страдали от голода и жажда. Им приходилось собирать воду во время дождя. Кревенко добавил, что на позициях ВСУ находятся одни пенсионеры, поскольку «некого уж присылать» на боевые позиции.

Ранее Минобороны России сообщило о пресечении высадки с вертолета группы сил спецопераций ГУР Украины под Красноармейском (Покровском) в ДНР, напоминает «Свободная пресса».

